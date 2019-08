Gearbox farà uno speciale annuncio su Homeworld il 30 agosto

Gearbox Publishing e Blackbird Interactive sono pronti a fare uno speciale annuncio su Homeworld, in occasione del ventesimo anniversario della celebre serie RTS. L'annuncio arriverà il 30 agosto durante la prossima edizione del PAX West.

La notizia che il 30 agosto verrà fatto uno speciale annuncio su Homeworld è arrivata con un teaser trailer pubblicato da Gearbox Publishing e Blackbird Interactive, che potete vedere in cima alla notizia.

L'annuncio verrà fatto al Gearbox Main Theater Show ospitato al prossimo PAX West, nella giornata del 30 agosto. Se volete seguire l'evento in diretta, potete guardarlo sul canale Twitch di Gearbox a partire dalle 22:30 italiane.

Lo speciale annuncio in questione cade per il ventesimo anniversario di Homeworld, la celebre serie RTS ad ambientazione fantascientifica che debuttò su PC nel 1999 con l'omonimo strategico sviluppato da Relic Entertainment.

Gearbox Publishing e Blackbird Interactive annunceranno forse un nuovo capitolo della serie? Per saperlo non rimane che attendere il 30 agosto. Intanto, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate le nostre recensioni degli ultimi capitoli della serie, vale a dire Homefront Remastered Collection e Homweorld: Desert of Kharak.