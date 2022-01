Gearbox trionfa ai Tech Titans Awards 2021: Randy Pitchford è il miglior CEO

A diversi mesi di distanza dall'ingresso di Gearbox Entertainment nel gruppo Embracer, la compagnia videoludica è stata premiata con un interessante riconoscimento.

In occasione dell'edizione 2021 dei Tech Titans Awards, la giuria dell'evento ha infatti deciso di premiare la dirigenza della software house autrice della serie Borderlands. In particolare, Randy Pitchford, storico leader della compagnia, è stato insignito dal gruppo Tech Titans con il titolo di "Miglior CEO" per la categoria delle imprese che possono vantare un mercato superiore ai 200 milioni di dollari.

L'iniziativa, promossa da importanti rappresentanti del tessuto produttivo statunitense, premia ogni anno le personalità distintesi in modo particolare nel settore tech, in Texas. Con sede a Frisco, Gearbox Entertainment è stata appunto tra i protagonisti dell'edizione 2021 della manifestazione. Nel premiare Randy Pitchford, il gruppo Tech Titans ha posto l'accento sul ruolo rivestito dal CEO nel promuovere l'ingresso del team nella squadra di Embracer Group, con un'operazione del valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari.



Con l'arrivo della serie di Borderlands su Nintendo Switch, la saga di Gearbox ha ampliato il proprio pubblico. Secondo i dati diffusi da Tech Titans in occasione dell'assegnazione del premio a Pitchford, ad oggi la serie può contare nello specifico su più di 50 milioni di copie vendute, con vendite per oltre un miliardo di dollari.