Gearbox sta per essere venduta da Embracer? Il commento di Randy Pitchford

Alle anticipazioni di Jason Schreier sulla separazione imminente tra Saber Interactive ed Embracer Group vanno ad aggiungersi le ultime, importanti indiscrezioni condivise da Kotaku in merito alla più volte rumoreggiata vendita di Gearbox Software da parte della holding svedese.

Entrata a far parte della galassia Embracer nel 2021, la storica casa di sviluppo che ha dato i natali (tra gli altri) a Borderlands, Brothers in Arms e Bulletstorm potrebbe separarsene tra poche settimane, a giudicare dalle ultime indiscrezioni raccolte dai giornalisti di Kotaku.

Stando a quanto emerso, il CEO di Gearbox Randy Pitchford avrebbe tenuto un incontro con lo staff all'inizio di questa settimana per informare i dipendenti di un'imminente decisione sul futuro della compagnia. Gli scenari prospettati da Pitchford al proprio team sarebbero tre, ovvero restare legati a Embracer, finanziare un'operazione che consenta all'azienda di riottenere l'indipendenza di Gearbox o avviare le discussioni per la vendita a un soggetto terzo. Le fonti anonime interpellate dalla redazione di Kotaku riferiscono che i vertici di Gearbox avrebbero optato per quest'ultima ipotesi, ossia la vendita a un altro attore dell'industria.

Alla luce di queste anticipazioni, lo stesso Pitchford è intervenuto sulle pagine di Kotaku per spiegare che "sono felice che ciò che potremmo fare e decidere sia abbastanza interessante per le persone, al punto tale da creare un reportage sul nostro futuro. Sono onorato dell'interesse evidenziato dai fan per queste voci, speculazioni e discussioni. Come sempre, saremo entusiasti di condividere ogni novità nei temi e nei modi che riterremo più opportuni, il tutto mentre continuiamo a lavorare duramente per portare avanti la nostra missione di intrattenere il mondo".