Gears 5 in 4K e HDR con GPU AMD Radeon RX 5700: tre mesi di Xbox Game Pass in offerta

In occasione della conferenza AMD Next Horizon Gaming per l'E3 2019, il colosso tecnologico californiano ha mostrato delle scene di gioco inedite di Gears 5 e annunciato un'offerta prevista per chi acquisterà una GPU Radeon RX 5700.

Nella video dimostrazione offertaci da AMD e presentata da Geoff Keighley, gli sviluppatori di The Coalition ci hanno offerto un assaggio delle potenzialità della nuova famiglia di schede video RX 5700 confermando che lo sparatutto in terza persona di Microsoft supporterà il 4K e l'HDR come su Xbox One X, oltre alle avanzate funzionalità di game streaming garantite dalla GPU.

Chi deciderà di acquistare una scheda AMD Radeon RX 5700, oltretutto, riceverà un codice digitale per riscattare ben tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass su PC, il nuovo servizio annunciato dalla casa di Redmond prima dell'E3 2019 e presentato ufficialmente nel corso dell'ultimo show losangelino.

La commercializzazione di Gears 5 è prevista per il 10 settembre di quest'anno su PC e in esclusiva console su Xbox One. Sempre nel corso dell'E3, AMD ha presentato FidelityFX, un toolkit open source per effetti di post-processing.