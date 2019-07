Gears 5: gli abbonati a Xbox Game Pass accederanno al Tech Test multiplayer

Una volta provveduto ad annunciare i giochi di luglio di Xbox Game Pass, Major Nelson conferma che l'accesso al Tech Test multiplayer di Gears 5 sarà garantito a tutti gli abbonati al servizio su PC Windows 10 e Xbox One, ribadendo così un concetto accennato nelle convulse giornate dell'E3 2019.

L'accesso alla prova del multigiocatore di Gears 5, logicamente, sarà esteso anche a tutti coloro che hanno deciso di prenotare il nuovo capitolo della serie sparatutto di Microsoft a cui, per giunta, abbiamo dedicato il nostro nuovo episodio della rubrica My Generation.

Nel corso del Tech Test di Gears 5, la cui apertura dovrebbe avvenire entro e non oltre la fine del mese di luglio, potremmo avere un assaggio della modalità Versus, una delle tante novità di gameplay che i ragazzi di The Coalition hanno voluto innestare nell'offerta contenutistica del prossimo atto di questa iconica saga.

In occasione dell'E3 di Los Angeles, quel cacciatore di abomini che risponde al nome di Giuseppe Arace si è divertito a strappare lembi di carne digitale dal corpo delle creature che popolano l'universo del nuovo kolossal sparatutto di The Coalition con un'estesa prova sulla modalità multiplayer Escape di Gears 5. Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende il prossimo 10 settembre con il lancio di Gears 5 su PC Windows 10 e Xbox One.