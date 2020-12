Gears 5 accoglie Hivebusters, gratis su Xbox Game Pass: i dettagli in video recensione!

I giocatori ansiosi di dare la caccia alle Locuste possono prepararsi ad imbracciare ancora una volta il proprio fidato Lancer, per gettarsi a capofitto nell'azione grazie al lancio di Hivebusters, DLC narrativo di Gears 5.

L'espansione sviluppata dal team di The Coalition porta su PC e console Xbox un inedito sviluppo narrativo per la saga di Gears of War. Sullo sfondo delle isole Galangi, location dalle atmosfere esotiche e lussureggianti, gli appassionati possono seguire le vicende del trio di personaggi costituito da Keegan, Lahni e Mac. Questi ultimi costituiscono la Squadra Scorpio, pronta ad affrontare un'importante missione in quest'inedita area di Sera. Per seguirne le avventure, i giocatori potranno optare sia per una campagna da vivere in solitaria sia per un'opzione cooperativa per un massimo di tre giocatori.



Per scoprire cosa ha in serbo Hivebusters per gli appassionati, il nostro Marco Mottura ha imbracciato le armi e si è calato tra la vegetazione degli atolli di Galangi. Per raccontarvi tutte le sue impressioni, la Redazione di Everyeye ha confezionato l'immancabile video recensione dedicata: la trovate direttamente in apertura a questa news e sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Augurandovi una buona visione, vi ricordiamo che Hivebusters è gratis con Xbox Game Pass, con gli abbonati al servizio Microsoft che potranno dunque usufruire liberamente del contenuto inedito di Gears 5.