Gears 5: account Xbox Live richiesto su Steam, svelati i requisiti per PC

The Coalition ha svelato i requisiti di sistema minimi, raccomandati e ideali per la versione PC di Gears 5. Lo sviluppatore ha inoltre annunciato che per giocare al titolo su Steam bisognerà accedere con un account Xbox Live.

Di seguito elenchiamo i requisiti di sistema minimi, raccomandati e ideali indicati da The Coalition per la versione PC di Gears 5.

Requisiti minimi di Gears 5

Sistema Operativo: Windows 10 con l'update di maggio 2019

CPU: Intel i3 Skylake, AMD FX-6000 series

GPU: Geforce GTX 760 o GTX 1050. Radeon R9 280 o RX 560

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

HDD: 80GB di spazio libero

Requisiti raccomandati di Gears 5

Sistema Operativo: Windows 10 con l'update di maggio 2019

CPU: Intel i5 Skylake o AMD Ryzen 3

GPU: Geforce GTX 970 o GTX 1660 Ti. Radeon RX 570 o RX 5700

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

HDD: 80GB di spazio libero

Requisiti ideali di Gears 5

Sistema Operativo: Windows 10 con l'update di maggio 2019

CPU: Intel i7 Skylake o AMD Ryzen 7

GPU: Geforce RTX 2080 o AMD Radeon 7

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

HDD: SSD + 100GB di spazio libero

Come siete messi con la vostra configurazione hardware? Sarete in grado di far girare al meglio Gears 5 sul vostro PC? Oltre ad aver svelato i requisiti, The Coalition ha precisato che per giocare a Gears 5 su Steam sarà necessario accedere con un account Xbox Live valido.

Ricordiamo inoltre che in occasione della Gamescom 2019 sono state presentate la campagna di Gears 5 e la modalità Orda, e che nuovo gioco di The Coalition è atteso in uscita il prossimo 10 settembre su Xbox One e PC.