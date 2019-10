Anche Gears 5 si addobba a festa con l'evento di Halloween Pumpkin Ball

Allo sterminato elenco di videogiochi che si stanno aggiornando con eventi dedicati ad Halloween, si aggiunge adesso anche Gears of War 5, con Pumpkin Ball, la nuova modalità speciale che troverete già disponibile all'interno del gioco.

Come ricorderete si tratta di una modalità che diventò molto popolare già ai tempi di Gears 4, in cui bisogna sparare alla testa degli zombie, che per l'occasione è diventata una zucca di Halloween. Per completare l'evento bisognà semplicemente terminare 13 partite di questa speciale modalità, ed è sufficiente completarle, senza necessariamente vincerle. In pratica, più giocate, prima sbloccherete la ricompensa, ce consiste nella skin speciale dedicata a Frankenstein.

Le celebrazioni di Halloween continueranno poi con un altro evento, una sorta di modalità a ondate, che permetterà di sbloccare alcune skin speciali per donare alle proprie armi il tipico look di Jack-O-Lantern. Che ne pensate di questo evento? Vi siete già messi all'opera per ottenere la nuova skin di Halloween?

Per maggiori informazioni sull'evento ed un primo video ad esso dedicato, potete dare un'occhiata al tweet dell'account ufficiale di Gears of War in calce alla news. Per approfondire sul gioco in sé invece, sul nostro sito trovate la recensione di Gears 5 e la guida completa al multiplayer di Gears 5.