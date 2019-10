Gears 5: l'ultimo aggiornamento introduce quattro nuovi personaggi per il multiplayer

Passato poco più di un mese dal lancio mondiale di Gears 5 con Xbox Game Pass, l'esperienza multiplayer con il gioco di Coalition continua ad evolversi. Con l'ultimo aggiornamento infatti sono stati introdotti quattro nuovi personaggi.

L'aggiornamento odierno ha introdotto quattro personaggi giocabili per le modalità multiplayer di Gears 5: COG Gear, DeeBee, Warden e il General RAAM. Ognuno dei personaggi potrà essere acquistato direttamente dallo store o guadagnato in gioco e presenterà nuove potenti abilità esclusive. L'update aggiunge anche due nuovi personaggi dedicati a Terminator Dark Fate: Grace, doppiata dall'attrice Mackenzie Davis, e il nuovo modello di Terminator Rev-9 che andranno ad aggiungersi ai precedenti T-800 Endoskeleton e Sarah. I quattro personaggi potranno essere acquistati al prezzo di 500 Iron ciascuno, mentre per le versioni Terminator Dark Fate il pacchetto costerà 19,90 dollari. Potete trovare tutti i dettagli sui nuovi personaggi direttamente sul sito ufficiale.

Nelle prossime settimane verranno presentati i nuovi eventi stagionali e le nuove ricompense per le modalità multiplayer di Gears 5. Se non lo avete già fatto, potete leggere la recensione di Gears 5 sulle pagine di Everyeye.