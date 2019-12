Gears 5, annunciata Operation 2:Free for All! In arrivo personaggi, modalità e non solo

Nuovi contenuti sono in dirittura di arrivo per Gears 5: The Coalition ha infatti annunciato ufficialmente un nuova serie di contenuti, denominata Operation 2: Free for All.

Quest'ultima è stata presentata ufficialmente dalla software house tramite la pubblicazione di un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura alla news. Oltre a questo primo assaggio di Operation 2: Free for All, The Coalition ha offerto diversi interessanti dettagli sui nuovi contenuti multiplayer che saranno introdotti con essa. Tra le novità, possiamo segnalare:

Free for All : nell'ambito della modalità Versus di Gears 5, metterà in competizione un gruppo di quattordici giocatori. Per esprimere al meglio le potenzialità di Free for All, saranno introdotte tre nuove mappe, denominate Pit, Core e Nethercutt;

L'arrivo di Operation 2: Free for All in Gears 5, comunica The Coalition, "èpianificato per l'11 dicembre 2019".In chiusura, ricordiamo che Phil Spencer ha recentemente rivelato che Gears 5 ha venduto più di Gears 4 , inoltre, sembra già star pensando al prossimo Gears of War