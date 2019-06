Gears 5: aperta la pagina Steam ufficiale, servirà un account Xbox Live

Come ormai ben saprete, tutte le esclusive Microsoft già disponibili e quelle in arrivo nei prossimi mesi verranno pubblicate anche su Steam e, tra queste, ci sarà anche l'attesissimo Gears 5.

A poche ore dalla comparsa del gioco alla conferenza Xbox dell'E3 2019, il gioco è infatti arrivato sulla piattaforma di distribuzione digitale targata Valve, dove è possibile già aggiungerlo alla propria lista dei desideri. Osservando le poche informazioni disponibili sulla pagina, è molto interessante leggere come sia obbligatorio disporre di un account Xbox Live per giocare il titolo. Questo piccolo dettaglio lascia intuire che i giocatori della versione Steam non avranno alcun problema a giocare sia con i possessori della versione Xbox One che con quella in arrivo sul Microsoft Store. Sono invece assenti i requisiti di sistema, che con tutta probabilità verranno inseriti nella scheda a ridosso dell'uscita.

Vi ricordiamo che Gears 5 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2019 in esclusiva su Xbox One e Windows 10 e, oltre a far parte dei titoli Play Anywhere, sarà nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio sia su PC che su console. Per i più spendaccioni, è in arrivo anche una Collector's Edition di Gears 5 che includerà un drone perfettamente funzionante.

Avete già visto il trailer della modalità Escape di Gears 5?