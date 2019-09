Gears 5: arrivano le lodi di Neil Druckmann, game director di The Last of Us 2

Neil Druckmann, game director di The Last of Us 2, ha già iniziato a giocare a Gears 5 e sembra aver apprezzato non poco il nuovo lavoro di The Coalition, tanto da aver pubblicato un Tweet a dir poco entusiasta.

"E' tempo di rispolverare il mio Lancer, il gioco è magnifico", questo il testo del messaggio che si conclude con i ringraziamenti a Rod Fergusson (responsabile dello studio The Coalition), il quale ha inviato a Druckmann una copia del gioco in anticipo rispetto al lancio. Gears 5 sarà disponibile dal 10 settembre su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e PC Windows 10, il 6 settembre verrà sbloccato l'accesso anticipato per coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition e per gli abbonati Xbox Game Pass.

Neil Druckmann è invece attualmente al lavoro su The Last Of Us Part 2, titolo che secondo alcuni rumor uscirà nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2020, inizialmente su PS4 e in seguito anche su PlayStation 5. Sembra (ma non è confermato) che Sony userà proprio il gioco Naughty Dog come showcase per mostrare al mondo le potenzialità di PS5 durante la presentazione della console apparentemente prevista per febbraio del prossimo almeno, stando sempre a recente rumor.