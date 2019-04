Gears 5 avrà aree 20 volte più grandi e una modalità orda rinnovata?

Sappiamo ancora molto poco di Gears 5, quinto capitolo della celebre saga che, stando a quanto più volte dichiarato dagli sviluppatori, sarà molto differente da quelli che l'hanno preceduto.

Nell'attesa che Microsoft e The Coalition si decidano a divulgare nuove informazioni ufficiali, c'ha pensato il noto insider Klobrille - che afferma di essere vicino agli Xbox Game Studios - a fornirci un bel po' di materiale su cui speculare. Stando a quanto è possibile leggere in un suo recente tweet, Gears 5 potrebbe includere le aree esplorabili più grandi mai apparse nella serie, fino a 20 volte più estese rispetto al passato. Tale affermazione non sembrerebbe poi molto distante dalla verità, dal momento che qualcosa di analogo (e ufficiale) è già stato detto dal produttore Rod Fergusson in persona in occasione dell'annuncio di Gears 5.

Le indiscrezioni, in ogni caso, non terminano affatto qui. Il titolo avrebbe una paletta cromatica molto ampia, sufficiente a dar vita al Gears più colorato e vario di sempre. La modalità Orda potrebbe essere andata incontro ad un rinnovamento, dando il benvenuto ad una nuova variante di gioco che l'insider ha chiamato Fuga, nella quale i giocatori, oltre a respingere le orde di nemici, dovranno anche preoccuparsi di scappare dalla mappa. La storia, come già noto, sarà focalizzata su Kait, ragazza che abbiamo conosciuto in Gears of War 4, mentre le sessioni di motion capture sarebbero state affidate ad un team di riferimento nel settore. Gears 5, inoltre, potrebbe anche offrire un multiplayer più variegato e un sistema di personalizzazione più profondo.

Dal momento che tali informazioni provengono da una fonte non ufficiale, vi consigliamo di prenderle con le pinze. Gears 5, ricordiamo, è atteso per quest'anno su Xbox One e PC Windows 10: con tutta probabilità ne sapremo di più nel corso della conferenza E3 2019 di Microsoft prevista per il mese di giugno.