Gears 5 avrà la campagna, il PvE e la modalità Versus più grandi nella storia della serie

Dopo aver realizzato un quarto capitolo conservativo, sembra proprio che The Coalition stia cercando di compiere un passo in avanti più coraggioso nello sviluppo dell'ambizioso Gears 5, prossimo capitolo dello storico franchise tps in arrivo a settembre.

La software house di Vancouver sembra essere particolarmente convinta del lavoro che sta portando avanti con Gears 5, tanto da ammettere senza timore che si tratterà del più grande capitolo della saga. Lo ha ribadito il multiplayer design director Ryan Cleven durante una recente intervista condotta da Game Informer.com:

"Gears 5 è il più grande Gears of War di sempre: ha la più grande campagna, il più grande PvE, il più grande Versus mai realizzati. The Coalition è un team estremamente talentuoso ed al contempo concentrato che crede in questo gioco. Sono estremamente appassionati nel sostenere il loro marchio, a portare un alto livello di qualità e un'eredità che i fan di Gears riconosceranno. Non esiste una formula magica; ci si fida delle persone intorno a sé. Rod Fergusson [leader dello studio] ripete questo ogni volta che iniziamo un nuovo progetto: "Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme". A questo concetto ci crediamo veramente nello studio. Crediamo nella fiducia reciproca, cosicché possiamo dimostrarci maggiormente efficienti".



Ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dal 6 settembre 2019. Domani, venerdì 19 luglio, partirà il tech test del gioco, grazie al quale in cui potrete provare con mano la modalità Arcade, presente per la prima volta nella storia della serie.