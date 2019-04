Gears 5 avrà una docu-serie eSport in onda da giugno

L'esport è un punto sempre più centrale per le strategie comunicative di sviluppatori e publisher. La presentazione dei titoli di futura uscita, infatti, viene legata a eventi competitivi e a documentari dedicati. Esattamente come accadrà a Gears of War 5.

Turner ed ELEAGUE ha stretto una partnership con The Coalition per promuovere l'esport di Gears of War e promuovere l'uscita di Gears of War 5. La ELEAGUE produrrà sei episodi della durata di un'ora di una serie dal taglio documentaristico intitolata "ELEAGUE Gears Summer Series: The Bonds and Traditions of Brotherhood". La serie andrà in onda su TBS a partire dal 14 giugno, seguirà diversi giocatori professionisti di Gears of War, mostrerà i loro metodi di allenamento e li seguirà durante i tornei.

"Bonds and Betrayals of Brotherhood" sarà inoltre alle ELEAGUE Gears Summer Series dal 13 al 14 luglio, dove otto squadre, tra cui i giocatori partecipanti al progetto, si sfideranno nel primo torneo ufficiale di Gears of War 5. Gli ultimi due episodi dello show si concentreranno sui momenti chiave del torneo. Il gameplay di Gears of War 5 sarà invece mostrato durante il torneo. L'evento verrà mostrato su Twitch e Turner's B / R Live.

Lo sviluppatore di Gears of War The Coalition sta concludendo la seconda stagione del Gears Pro Circuit, ma la partnership con ELEAGUE contribuirà a mantenere i fan coinvolti da ora e l'imminente rilascio di Gears of War 5.