Gears 5 avrà elementi open world e girerà in 4K a 60fps con HDR?

Nel mentre i fan del franchise attendono con trepidazione che The Coalition sveli nuove informazioni sul titolo nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles, ecco emergere in rete un nuovo interessante leak su Gears 5.

Secondo quanto riportato all'interno del documento che potete consultare in calce alla notizia, Gears 5 punterà molta della sua attenzione sull'elemento esplorativo. Per questo motivo, lo sparatutto in terza persona dovrebbe abbracciare alcuni elementi del genere open world, così da metterci nelle mani la possibilità di scoprire "il più bello e più grande mondo di Gears" mai realizzato. Secondo quanto apprendiamo, vestendo i panni di Katie avremo modo di avventurarci in ambienti ghiacciati, distese sabbiose e oscure rovine, alla ricerca dell'origine della piaga delle locuste.

Viene inoltre citata la presenza della co-op, sia in locale che online, ed il supporto al cross-play tra console Xbox One e PC Windows 10. Sul versante tecnico, viene confermata la risoluzione 4K con tanto di 60fps e HDR. Un setup di così alto livello potrà ovviamente essere reso possibile solo su Xbox One X, oltre che sulle adeguate configurazioni PC.

Raccomandandovi di prendere con le dovute cautele la notizia, vi ricordiamo che Gears 5 è atteso esclusivamente su PC e Xbox One entro il 2019. Secondo dei recenti rumor, il titolo sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di settembre.