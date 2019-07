Gears 5 avrà una modalità multiplayer battle royale? Ne discute The Coalition

Lo sviluppatore di The Coalition a capo del team incaricato di dare forma alla componente multiplayer del nuovo Gears of War, Ryan Cleven, chiarisce il punto di vista della compagnia in merito alla chiacchierata modalità battle royale di Gears 5.

Riprendendo le parole pronunciate in tal senso dal boss della compagnia Rod Fergusson, Cleven ha spiegato ai microfoni di GameSpot che "Gears 5 non includerà una modalità battle royale al lancio", aggiungendo però che "siamo grandi fan di questo genere di esperienze multiplayer, ma vorremmo assicurarci di maturare una nostra visione del battle royale prima di valutarne l'approdo in Gears 5. Stiamo ascoltando attivamente la nostra community e, sulla base dei consigli e delle indicazioni dateci dai fan, cercheremo di evolvere ulteriormente le nostre modalità di gioco seguendo il feedback degli utenti dopo il lancio del titolo".

Curiosamente, il capo di The Coalition ha di recente ammesso di essersi speso, negli anni della collaborazione con Epic Games, per cercare di cancellare Fortnite nelle fasi iniziali dello sviluppo di quello che è poi divenuto il più importante fenomeno videoludico del pianeta, con milioni di giocatori e un giro d'affari di miliardi di dollari tra microtransazioni, collaborazioni ed eventi eSport. Con o senza modalità battle royale, il buon Fergusson proverà a ottenere un successo analogo con il kolossal sparatutto Gears 5, il cui lancio è previsto per il 6 settembre su PC Windows 10 e Xbox One.