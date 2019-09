Gears 5 avrà il Photo Mode, la conferma di Rod Fergusson

Alla fine della scorsa settimana The Coalition ha annunciato i piani per il supporto post lancio di Gears 5 limitatamente ai prossimi sei mesi. Il gioco riceverà un gran numero di contenuti extra tra cui mappe, personaggi, eventi settimanali e... il Photo Mode.

Sebbene quest'ultimo non sia stato incluso nella lista delle novità in arrivo, la conferma arriva dal profilo Twitter di Rod Fergusson dopo una domanda di Destin Legarie (editor di IGN USA), il quale lamenta proprio la mancanza di una modalità foto. Per tutta risposta, il responsabile di The Coalition ha invitato Destin ad avere ancora un pizzico di pazienza, segno evidente di come il Photo Mode sia in sviluppo e il suo arrivo presumibilmente non troppo lontano nel tempo.

Gears 5 è stato pubblicato il 10 settembre scorso e secondo gli analisti si tratta della prima mega hit per Xbox Game Pass, affermazione testimoniata anche dai risultati commerciali e dal coinvolgimento della community: il nuovo Gears è attualmente il titolo più giocato su Xbox, essendo riuscito a scalzare Fortnite dal primo posto dopo oltre dodici mesi di dominio assoluto. Un buon successo per Microsoft e The Coalition, Gears 5 rappresenta di fatto la rinascita della serie dopo l'ottima accoglienza già riservata a Gears of War 4, non premiato però da vendita all'altezza delle aspettative.