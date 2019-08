Gears 5: bundle Xbox One X, controller e accessori annunciati da Microsoft

Dopo i leak degli ultimi giorni sul controller Xbox One a tema Gears 5, Microsoft annuncia ufficialmente il bundle Xbox One X e gli accessori dedicati al nuovo sparatutto di The Coalition ambientato nell'iconica dimensione sci-fi di Gears of War.

Il bundle di Xbox One X nella sua edizione limitata a tema Gears 5 comprende una console con hard disk da 1TB, un codice per scaricare il kolossal TPS di The Coalition nella versione Ultimate Edition e il controller wireless dedicato a Kait Diaz, la protagonista della campagna principale.

Per quanto riguarda gli accessori, la linea di prodotti a tema Gears 5 coinvolgerà anche altri produttori per dare modo agli appassionati di immergersi nelle atmosfere dell'ultima epopea degli eroi di Gears of War con lo stand per caricare il controller, con le cuffie Razer Thresher, con l'accoppiata mouse/tastiera RGB wireless di Razer Turret e l'hard disk esterno Seagate da 2TB.

Nel momento in cui scriviamo, sullo store Microsoft ufficiale sono disponibili solo le schede dedicate al bundle Xbox One X e al controller a tema Gears 5 ma solo a titolo illustrativo, senza cioè consentire agli utenti l'acquisto o la prenotazione. Naturalmente, vi terremo aggiornati sugli sconti, sui promozioni e sulle iniziative commerciali più interessanti che coinvolgeranno il bundle, il controller e gli accessori Xbox dedicati a Gears 5 presso le catene di distribuzione italiane e i negozi online più importanti.

Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di presentazione del nuovo bundle Xbox One X e al suo video unboxing, non prima però di ricordarvi che Gears 5 uscirà il 13 settembre su PC Windows 10 e Xbox One: gli abbonati a Xbox Game Pass e al Game Pass Ultimate potranno scaricare e fruire "gratuitamente" il nuovo kolossal sparatutto di Microsoft e The Coalition sin dal giorno di lancio.