Gears 5: la campagna coop supporterà solo 3 giocatori, ecco perché

Nel corso del tempo il numero di giocatori supportati nella modalità cooperativa di Gears of War si è dimezzato e, infatti, nel quarto capitolo della serie era possibile giocare in compagnia di un solo amico. In Gears 5 le cose sono leggermente migliorate, ma continua ad essere impossibile per gli sviluppatori il supporto a 4 giocatori.

Nel nuovo capitolo potremo giocare con altri 2 amici l'intera campagna di gioco e, per il team di sviluppo, questo sembra essere il numero massimo di giocatori per la storia. Stando alle parole di Rod Ferguson, il boss di The Coalition, sono diverse le motivazioni che impediscono di supportare 4 giocatori contemporaneamente. Tra queste troviamo l'impossibilità di creare mappe abbastanza vaste da includere abbastanza coperture per tutti i giocatori e le difficoltà nel dare abbastanza spazio in ogni singola scena a tutti e 4 gli ipotetici protagonisti. Insomma, pare che non vi siano le sole limitazioni dal punto di vista tecnico ad impedire il ritorno alla vecchia coop, ma anche la volontà da parte degli sviluppatori di creare una storia che possa approfondire meglio i personaggi controllati dai giocatori. Anche la modalità Escape di Gears 5 supporterà massimo 3 giocatori, mentre potremo combattere nell'Orda al fianco di altri 4 giocatori.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 in esclusiva su PC (Windows 10) e Xbox One. Tutti gli abbonati al servizio Microsoft Xbox Game Pass potranno inoltre scaricare e giocare gratuitamente il gioco sin dal day one.

