Gears 5: la campagna si presenta in uno spettacolare trailer!

Dopo averci presentato la modalità Orda durante la puntata speciale di Inside Xbox, i ragazzi di The Coalition sono tornati alla carica inaugurando la cerimonia d'apertura della Gamescom 2019 con uno spettacolare trailer della campagna di Gears 5.

Sulle note di Head like a Hole dei Nine Inch Nails ci vengono introdotte le vicende che coinvolgeranno Kait Diaz e il gruppo dei personaggi che abbiamo già avuto modo di incontrare in Gears of War 4, tra cui JD Fenix, Marcus Fenix e Del. Mentre incombe una guerra aperta, in questa nuova avventura Kait si separa dagli altri per svelare il mistero del suo legame con il nemico.

La campagna di Gears 5 potrà essere giocata da un massimo di tre giocatori in contemporanea, sia online che in locale. Oltre a Kait, saranno controllabili Del e Jack. Quest'ultimo è un drone in grado di fornire supporto agli altri personaggi curandoli, rendendoli invisibili e recuperando armi. È inoltre stato annunciato che su Xbox One X la campagna girerà alla risoluzione 4K e a 60fps.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Gears 5 verrà pubblicato il 10 settembre su Xbox One e PC, sia su Microsoft Store che su Steam. Lo stesso giorno verrà reso disponibile anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Quest'oggi è anche stato annunciato un pacchetto personaggi di di Halo Reach.