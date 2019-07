Gears 5: la Campagna principale protagonista del nuovo video benchmark

I curatori del portale YouTube di GOWSeriesVideos utilizzano il benchmark incluso nel Tech Test di Gears 5 per regalarci degli scampoli di gameplay inedito dalla Campagna principale del nuovo, attesissimo capitolo di Gears of War per PC Windows 10 e Xbox One.

Il trailer, realizzato ovviamente con la versione PC del kolossal sparatutto di Microsoft e The Coalition, ci offre una nuova prospettiva sul Centro di Ricerca Nuova Speranza esplorato dalla Squadra Delta in Gears of War 2.

Il New Hope Facility sarà però solo uno degli innumerevoli scenari che si susseguiranno nell'epopea che vivremo insieme a Kait Diaz e a coloro che la accompagneranno nel suo prossimo, pericolosissimo viaggio volto alla scoperta del mistero che lega i suoi ricordi allo Sciame. Se dal punto di vista squisitamente narrativo il benchmark del Tech Test non contribuisce a fare luce sugli elementi chiave della trama, il video che possiamo ammirare in cima alla notizia mostra l'impegno profuso dagli autori statunitensi nella creazione di ambientazioni estremamente curate e, si spera, coinvolgenti.

Prima di lasciarvi in compagnia del gameplay trailer in apertura d'articolo, vi ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PC e Xbox One: gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocarlo sin dal lancio e, nel frattempo, possono accedere alla fase di testing multiplayer che avrà luogo dal 19 al 22 luglio e dal 26 al 29 luglio. Sapevate inoltre che Gears 5 supporterà il Cross-Play in tutte le principali modalità multiplayer e nella Campagna cooperativa a tre giocatori?