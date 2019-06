Gears 5: la collector's edition include un drone funzionante, vediamolo in azione

Dopo aver svelato la data di lancio di Gears 5, Microsoft e The Coalition hanno mostrato la Collector's Edition: Jack Drone del gioco, una speciale edizione (al momento confermata solo per gli USA) che include al suo interno la replica di un drone funzionante.

La Collector's Edition: Jack Drone, al momento confermata solo per il mercato americano (in esclusiva GameStop, prenotabile al prezzo di 260 dollari), include i seguenti contenuti:

Un drone volante replica di Jack con radiocomando

Un box da collezione

Una custodia steelbook disegnata da Alex Ross

Un display stand personalizzato

La skin in-game di Jack

Una parch DBi

Un booklet da collezione

Un badge DBi

Una stampa con gli schemi di Jack

Il video riportato in cima alla notizia mostra tutti i contenuti di questa speciale edizione del gioco. Il filmato linkato di seguito, invece, mostra la replica del drone di Jack in azione.

Cosa ne pensate della Collector's Edition: Jack Drone di Gears 5? Vi farebbe piacere se venisse commercializzata anche in Europa? Nell'attesa di saperne di più, ricordiamo che il nuovo capitolo di Gears of War sarà disponibile dal prossimo 10 settembre su Xbox One e Windows 10.