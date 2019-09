Gears 5: come cambiare personaggio e usare Jack, Dave, Terminator o Sarah Connor

Gears 5 uscirà il 10 settembre ma gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition possono iniziare a giocare già da oggi su PC e Xbox One. In questa guida vi spieghiamo rapidamente come cambiare personaggio, giocando (anche) nei panni di Terminator o Sarah Connor.

Gears 5 cambiare personaggio

Iniziamo a dire che il cambio di personaggio in Gears 5 non è sempre possibile. Giocando in single player in modalità campagna saremo necessariamente obbligatori a seguire il corso della storia e solamente in alcuni momenti potremo utilizzare determinati personaggi. In Co-Op invece sarà possibile scegliere se giocare nei panni di Jack o Dave semplicemente selezionando uno dei due appena entrati in partita.

In modalità Versus, Escape (Fuga) o Orda invece non ci sono restrizioni particolari e vi basterà premere il tasto X nel menu Partita Veloce per poter selezionare il personaggio da utilizzare, tra cui il Terminator T-800 e Sarah Connor.

Gears 5: usare Terminator e Sarah Connor

Sarah Connor e Terminator T-800 sono parte del DLC Terminator Dark Fate Character Pack riservato a coloro che hanno prenotato il gioco in formato fisico e ai giocatori che godono dell'accesso tramite Xbox Game Pass. Una volta riscattato il contenuto aggiuntivo (lo sblocco è automatico per gli abbonati Game Pass, nel caso di preoder fisico invece vi basterà digitare il codice nel menu Riscatta Codice dalla pagina Xbox Store) avrete subito accesso ai due personaggi bonus, utilizzabili in multiplayer, in modalità Orda o Fuga semplicemente selezionandoli dall'apposta schermata prima di avviare la partita.