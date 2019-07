Gears 5 come Rainbow Six Siege: sarà possibile sbloccare o acquistare ciascun personaggio

Dalle pagine di GameSpot, gli autori di The Coalition approfittano del Tech Test Multiplayer di Gears 5 per chiarire definitivamente la spinosa questione delle microtransazioni del loro attesissimo sparatutto per PC Windows 10 e Xbox One.

Stando a quanto spiegato da Ryan Cleven, sviluppatore capo del multiplayer di Gears 5, il sistema utilizzato dagli autori statunitensi si smarcherà completamente dalla logica delle Loot Box per abbracciare una formula più trasparente: "La nostra nuova struttura per le microtransazioni è costruita per rispettare la scelta degli utenti. Gli oggetti ottenibili ingame non possono essere acquistati, gli oggetti sbloccabili non potranno essere acquistati e gli oggetti gratuiti, beh, rimarranno gratuiti. L'utente saprà sempre cosa ottiene se riceve ingame o acquista dei contenuti aggiuntivi".

Tuttavia, ci sarà una eccezione a questo sistema che lo stesso Cleven descrive come simile a R6S: "Dato che i nuovi Eroi influenzeranno il gameplay, ciascuno sarà acquistabile o guadagnabile ingame per consentire un'esperienza di gioco equa per tutti". A voler dar retta allo sviluppatore di The Coalition, quindi, il pool di personaggio di Gears 5 disponibile al lancio non dovrebbe essere particolarmente ampio o, comunque, composto da eroi con caratteristiche e abilità simili. Solo in futuro, con i pacchetti aggiuntivi che arriveranno dopo a commercializzazione del titolo, avremo perciò modo di ampliare il roster di personaggi per sperimentare dinamiche di gameplay diverse.

L'uscita di Gears 5 è prevista per il 6 settembre su PC e Xbox One: oltre alla ricca modalità multiplayer di cui siamo avendo un assaggio con il Tech Test, il kolossal sparatutto di Microsoft vanterà anche una profonda Campagna principale con missioni che potranno essere affrontate in cooperativa online fino a un massimo di tre giocatori per lobby.