Gears 5: come sbloccare e usare Emile-A239 e Kat-B320 di Halo Reach

Nel multiplayer di Gears 5 si possono utilizzare diversi personaggi, alcuni dei quali provenienti da altri franchise come i due spartan Emile-A239 e Kat-B320 di Halo Reach. In questa mini-guida vi spiegheremo come sbloccarli e usarli nel nuovo capitolo di Gears.

Come visto nei precedenti capitoli della serie, pure nel multiplayer di Gears 5 è possibile giocare nei panni di diversi personaggi. Questa volta, inoltre, saranno presenti anche dei personaggi provenienti da altri franchise come Halo Reach, WWE e Terminator. Nel frattempo sono già disponibili Emile-A239 e Kat-B320 di Halo Reach: vediamo come sbloccarli.

Come sbloccare i personaggi di Halo Reach in Gears 5

Al momento esistono soltanto due modi per sbloccare e utilizzare i due spartan Emile-A239 e Kat-B320 di Halo Reach in Gears 5: possedere la Ultimate Edition di Gears 5, oppure essere abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Per giocare nei panni di Emile-A239 e Kat-B320 di Halo Reach nel multiplayer di Gears 5, dunque, sarà necessario soddisfare almeno uno dei due requisiti elencati sopra. Se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e non siete in possesso della Ultimate Edition di Gears 5, potrete utilizzare i due spartan solo fino a quando il vostro abbonamento al servizio Microsoft sarà attivo. A tal proposito, vi ricordiamo che è possibile sfruttare l'offerta che consente di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate con soli 2 euro di spesa.

