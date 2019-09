Gears 5: come sbloccare il wrestler e attore Batista nel gioco

Oltre al Terminator T-800, Sarah Connor e i personaggi di Halo Reach, Gears 5 vedrà anche la presenza di Batista, Superstar WWE e attore di grido a Hollywood, meglio noto per il ruolo di Drax Il Distruttore in Guardiani della Galassia.

Come giocare nei panni di Batista in Gears 5? In realtà è molto semplice e sbloccare il personaggio non richiede abilità di alcun tipo, vi basterà semplicemente avviare il gioco in un determinato lasso di tempo per sbloccare Batista.

Gears 5: giocare con Batista

Per giocare come Batista in Gears 5 tutto quello che dovrete fare è giocare almeno una volta nel periodo compreso tra il 15 ed il 28 settembre, avviando il gioco nel periodo indicato riceverete in automatico il personaggio di Batista già sbloccato e selezionabile in multiplayer.

Batista verrà sbloccato indipendentemente dalla versione del gioco posseduta, Standard o Ultimate, sia che siate in possesso di un abbonamento Xbox Game Pass oppure no. Si tratta di un cameo promozionale in vista del PPV Clash of Champions della WWE, in programma domenica 15 settembre, la partecipazione di Batista a Gears 5 potrebbe aprire al wrestler la strada verso il ruolo di Marcus nel film di Gears of War, con l'attore che da anni ormai esprime il desiderio di interpretare sul grande schermo l'ex capo della Squadra Delta.