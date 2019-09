Gears 5: nessun compromesso sul framerate, parola di The Coalition

Intervistato recentemente da GameSpot USA, il direttore tecnico di The Coalition ha rivelato alcuni dettagli relativi al comparto grafico e tecnico di Gears 5, con particolare focus sul framerate.

Su Xbox One la campagna di Gears 5 gira a 30fps, stesso valore di Gears of War 4 uscito nel 2016, nonostante questo lo studio ha adottato alcuni accorgimenti per sfruttare al massimo anche la versione base dell'hardware Xbox. Per quanto riguarda il multiplayer, tutte le modalità girano a 60 fps su console standard mentre su Xbox One X il gioco è in grado di garantire i 4K 60 fps in qualsiasi situazione (multigiocatore e campagna).

Colin Penty fa sapere che lo studio non è voluto scendere a compromessi con il framerate, cosa invece accaduta ai tempi di Gears of War 4: "quando abbiamo iniziato lo sviluppo di Gears 5 abbiamo stabilito che la campagna sarebbe dovuta girare a 60 fps su Xbox One X. Non volevamo scendere al di sotto di questo valore, in Gears 4 avevamo fornito due opzioni, 1080p/60 fps o 4K/30 fps ma per farlo è servito molto lavoro e non credo ne sia valsa la meglio, così abbiamo preferito sfruttare al massimo le potenzialità di Xbox One X."

Gears 5 è ora disponibile su Xbox One e PC, il gioco di The Coalition ha ricevuto le lodi di Digital Foundry