Gears 5: confermata ufficialmente l'uscita nell'autunno di quest'anno

Nonostante Gears 5 sia da sempre atteso nel corso di quest'anno, la data di lancio non è mai stata rivelata in via ufficiale. Nelle scorse settimane hanno tuttavia cominciato a circolare delle indiscrezioni, non confermate, secondo le quali la data di debutto corrisponderebbe al 10 settembre.

La fonte dell'indiscrezione è l'ente taiwanese che si occupa della classificazione e della valutazione dei videogiochi nel paese orientale, ma ben presto è stata rilanciata anche da un leaker che ha diffuso in rete i presunti piani della conferenza Xbox di Microsoft.

Nulla di quanto riportato può essere considerato certo, ma nel frattempo è arrivata un'informazione ufficiale. Microsoft ha confermato che Gears 5 uscirà nell'autunno di quest'anno, ovviamente anche in Xbox Game Pass come tutte le esclusive recenti della casa di Redmond. Questo dettaglio, che rafforza ulteriormente i rumor sulla data di lancio sopra riportati, può essere trovato sui cartelloni pubblicitari del gioco che in questi giorni tappezzano le pareti dell'area del Los Angeles Convention Center, come potete vedere voi stessi nell'immagine in basso.

Gears 5 uscirà davvero il 10 settembre? Probabilmente, lo scopriremo domani sera alle 22:00, quando prenderà il via la conferenza E3 2019 di Microsoft. Intanto, è anche stata rivelata la copertina ufficiale del gioco.