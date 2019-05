Gears 5: la data di uscita del gioco svelata da un leak?

Secondo quanto riportato dal sito Generacion Xbox, l'ente taiwanese per la classificazione dei videogiochi avrebbe svelato la data di uscita di Gears 5, nuova esclusiva Microsoft per Xbox One e PC.

Stando ai dati emersi, il gioco sarà disponibile dal 10 settembre 2019, al momento però non ci sono conferme da parte della casa di Redmond. Appare invece piuttosto anomala la copertina, molto più simile ad una locandina cinematografica, se fosse vera verrebbe confermata anche l'adozione del titolo ufficiale Gears 5, al posto di Gears of War 5.

Il nuovo Gears sarà certamente uno dei blockbuster della lineup Microsoft per il prossimo Natale e la tempistica di lancio certamente sarebbe coerente con l'uscita di altre produzioni targate MS, ne sapremo certamente di più al prossimo E3 di Los Angeles...