Gears 5: data d'uscita, modalità Escape e Terminator con i preorder

In occasione della conferenza Xbox all'E3 2019 è tornato a farsi vedere sul palco anche Gears 5, attesissimo quinto capitolo della serie che non poteva certo mancare ad un simile evento.

Il nuovo filmato ha come protagonista la bella Kait Diaz, la quale è tormentata da incubi che con tutta probabilità hanno un qualche legame con lo Sciame. La trama del gioco riprende infatti quanto visto nel precedente capitolo e, di conseguenza, torneremo a vedere personaggi come Delmont Walker, Marcus Fenix e suo figlio JD.

Ad accompagnare il trailer di Kait c'è anche un secondo filmato che mostra la modalità Escape, una nuova esperienza cooperativa con supporto per 4 giocatori sia in locale che online. I protagonisti di questa modalità non sembrano avere volti noti e, probabilmente, avranno particolari poteri. Ad un certo punto del video si vede infatti una donna impugnare un coltello che, grazie ad un potere speciale, si elettrizza.

Gears 5 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2019 in esclusiva su Xbox One e Windows 10. Vi ricordiamo inoltre che il gioco supporterà il Play Anywhere e sarà incluso sin dal lancio nella libreria di Xbox Game Pass. I possessori della Ultimate edition o della versione Ultimate dell'Xbox Game Pass potranno inoltre giocare con 3 giorni d'anticipo. Potrete inoltre registrarvi sul sito ufficiale per prendere parte alla beta del gioco, che inizierà il prossimo 27 luglio. Vi ricordiamo inoltre che prenotando il gioco avrete accesso ad un personaggio extra da utilizzare nelle modalità multiplayer: Terminator.

