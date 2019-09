Gears 5, Dave Bautista pronto a sterminare lo Sciame: ecco come utilizzarlo

Come promesso, in concomitanza con il WWE Clash of Champions 2019, il celebre wrestler e attore Dave Bautista ha fatto il suo debutto nel multigiocatore di Gears 5 come personaggio giocabile, ovviamente appartenente alla fazione dei COG.

Bautista si è sempre dichiarato un grandissimo fan della serie partorita da Epic Games, pertanto questo è letteralmente un sogno che si avvera non solo per i suoi fan, ma anche per lui stesso. Il suo debutto è stato accompagnato dall'esplosivo trailer che potete visionare in calce a questa notizia.

Attenzione: in Gears 5 The Animal non è un personaggio a sé stante, bensì una skin alternativa di Marcus Fenix. Pertanto, per giocare nei suoi panni dovrete selezionare il celebre eroe nel menu di personalizzazione dei personaggi e selezionare la skin alternativa associata a Bautista, come potete vedere nello screenshot allegato.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Gears 5 è disponibile su Xbox One e PC (Microsoft Store e Steam), oltre che nel catalogo di Xbox Game Pass. The Coalition ha in serbo per il gioco un ricco piano di supporto post-lancio, che vedrà l'arrivo di numerosi contenuti gratuiti ed eventi per le modalità Versus e Fuga, oltre alla Modalità Foto.