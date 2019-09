Gears 5 debutta al secondo posto della classifica UK

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana piuttosto movimentata dal punto di vista delle uscite, dato che hanno debuttato alcuni titoli davvero attesissimi, rendendo di fatto la lotta per i primi posti della classifica molto varia ed appassionante.

Nella Top 10 per quanto riguarda le vendite nell'importante mercato del Regno Unito infatti, ci sono ben 4 new entry, ed il precedente detentore del primo posto, NBA 2K20, è stato già scalzato dal gradino più alto del podio.

Un ottimo risultato lo ha raggiunto Gears 5, l'attesissima esclusiva Microsoft che è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica (noi compresi: date un'occhiata alla nostra recensione di Gears 5), ma che purtroppo si deve accontentare del secondo posto.

Troppo forte la concorrenza di un colosso come Borderlands 3, che debutta dunque in testa alla classifica, mentre a completare il podio c'è eFootball PES 2020, la simulazione calcistica di Konami, che quest'anno si è fatta trovare ai blocchi di partenza più in forma che mai (qui la nostra recensione di PES 2020).

L'altra new entry in classifica è GreedFall, che debutta in quinta posizione. Vediamo nel dettaglio la Top 10 del Regno Unito: