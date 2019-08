Gears 5: dieci minuti di gameplay della modalità Orda in 4K!

In occasione della GamesCom 2019 abbiamo avuto l'opportunità di provare con mano la nuova modalità multiplayer Orda di Gears 5. Vi proponiamo quindi un video gameplay di ben dieci minuti durante i quali potrete ammirare il gioco a risoluzione 4K.

Se siete quindi curiosi di scoprire nuovi dettagli sulla storica modalità della serie a base di COG e Locuste non potete assolutamente perdervi questo nuovo filmato.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il quinto capitolo della celebre serie arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 in esclusiva Xbox One e PC (potrete acquistarlo sia su Steam e che sul Microsoft Store). Tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno inoltre giocare senza costi aggiuntivi il gioco sin dal giorno del lancio.

Nel caso poi ve la foste persa, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima della campagna di Gears 5 che Francesco Fossetti ha avuto il piacere di provare in esclusiva italiana negli studi di The Coalition. Avete già dato un'occhiata ai requisiti di sistema di Gears 5 su PC? Pare inoltre che la versione PC di Gears 5 goda di alcune funzionalità esclusive per i possessori di processori e schede video targati AMD.