Gears 5: disponibile ora la nuova modalità Orda Frenzy

The Coalition ha annunciato l'arrivo di una nuova modalità di Gears 5 denominata Orda Frenzy, variante della classifica modalità Orda con dodici ondate e partite della durata massima di 30 minuti.

Si tratta in altre parole di una versione "ridotta" di Orda pensata per partite più veloci e frenetiche, come evidenziato dal nome stesso, realizzata su espressa richiesta della community. Gears 5 ha riscosso un notevole successo su Xbox One e PC e The Coalition sembra essere impegnata in un nuovo progetto per Xbox Series X, non è chiaro però se lo studio sia già a lavoro su Gears 6 oppure su una versione migliorata di Gears 5 ottimizzata per la nuova console Next-Gen di Microsoft.

Lo studio canadese ha recentemente detto addio a Rod Fergusson passato in Blizzard per lavorare sul franchise Diablo, Microsoft ha ringraziato Rod per l'ottimo lavoro svolto in questi anni ed ha assicurato che la compagnia continuerà a dedicare a Gears tutte le attenzioni necessarie. Nel frattempo Cliffy B si è fatto avanti con la casa di Redmond per provare a (ri)prendere le redini della serie dopo averla di fatto creata nel lontano 2006.