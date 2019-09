Gears 5 è ora disponibile per tutti, anche in Xbox Game Pass per One e PC

Tutti i giocatori che hanno acquistato Gears 5 Ultimate Edition e gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate hanno avuto l'opportunità di tornare su Sera già la scorsa settimana. Quest'oggi, tuttavia, possono unirsi alla festa anche tutti gli altri, dal momento che il titolo di The Coalition è finalmente arrivato sugli scaffali di tutto il mondo.

La Standard Edition di Gears 5 è finalmente acquistabile al prezzo consigliato di 69,99 euro, sia in versione fisica che in formato digitale sul Microsoft Store. Esattamente come tutte le altre esclusive di casa Microsoft, inoltre, è stata aggiunta ai cataloghi di Xbox Game Pass per Xbox One e Xbox Game Pass per PC Windows 10. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'approfondita recensione di Gears 5. Tra le nostre pagine, inoltre, trovate anche dei consigli per affrontare la campagna e una guida per Multiplayer, Orda e Fuga.

Per quanto concerne Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per segnalarvi che nei prossimi giorni si uniranno al catalogo anche Enter the Gungeon (Xbox One e PC), Gonner Blüeberry Edition (Xbox One e PC), Shadow Warrior 2 (PC) e Bad North: Jotunn Edition (PC). Per maggiori informazioni, potete consultare lo speciale sui giochi di settembre di Xbox Game Pass.