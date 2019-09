Gears 5: i driver ottimizzati NVIDIA arrivano domani con il lancio ufficiale del gioco

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e gli acquirenti della Ultimate Edition stanno giocando a Gears 5 già da diversi giorni ormai. Il lancio ufficiale del nuovo lavoro di The Coalition, sia su PC che su Xbox One, è tuttavia previsto per domani 10 settembre.

NVIDIA non si farà trovare impreparata, e ha annunciato che domani pubblicherà su PC i driver Game Ready appositamente ottimizzati per il gioco, pronti per essere scaricati da tutti gli utenti che montano una scheda di Santa Clara sotto al cofano delle loro macchine da gmaing. Non è ancora stato diffuso il changelog ufficiale, ma grazie ad essi possiamo senza dubbio aspettarci un miglioramento delle già ottime performance di Gears 5, che è stato definito da Digial Foundry come uno dei migliori porting per PC di sempre.

I driver in questione potranno essere comodamente scaricati da questo indirizzo. Non dovrete far altro che inserire il modello della scheda video e il sistema operativo equipaggiati dal vostro PC, cliccare sul pulsante Ricerca e successivamente su Download Immediato dopo aver controllato il riepilogo delle informazioni. Solitamente, il pacchetto driver pesa tra i 550 e 600 MB. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Gears 5, comprensiva delle analisi della campagna e del comparto multigiocatore.