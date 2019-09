Gears 5: c'è anche Terminator nel frenetico trailer di lancio

Mancano solo pochi giorni al lancio ufficiale di Gears 5 e, per celebrarne l'arrivo, Microsoft e The Coalition hanno pubblicato un breve ma intenso trailer di lancio.

Nel corso del trailer, la cui durata è di poco inferiore ai due minuti, è possibile scoprire tutte le principali caratteristiche del gioco, che offrirà in un unico pacchetto una campagna giocabile sia da soli che in cooperativa (con supporto fino a 3 giocatori), una modalità multiplayer PvP, l'immancabile Orda e la nuova modalità intitolata Escape, che permetterà ai giocatori di creare la propria mappa con un particolare editor. Il video mette in evidenza anche la presenza di skin dedicate a Terminator, uno dei cross-over annunciati per il quinto capitolo della serie. Nel caso infatti ve lo foste perso, in Gears 5 saranno presenti anche degli elementi per la personalizzazione ispirati ad Halo Reach e disponibili solo con l'edizione più costosa dello sparatutto in terza persona.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2019 in esclusiva Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store). Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno inoltre giocare senza costi aggiuntivi sin dal day one.

Avete già letto la nostra recensione della campagna di Gears 5 ad opera di Marco Mottura?