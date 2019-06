Gears 5: l'editor delle mappe Escape si mostra in video per la prima volta

Tra le più grandi novità di Gears 5, esclusiva di punta di casa Microsoft in arrivo a settembre, figurerà la modalità multigiocatore PvE Escape, che si preannuncia come la diretta antitesi della classica Orda.

Nei panni dei tre personaggi a disposizione - Mac, Lahni e Keegan - dovranno scappare da una nube tossica verde, avanzare senza sosta fino alla zona sicura successiva e annientare i nemici sul cammino, sia in locale che online. Ognuno di essi sarà caratterizzato da abilità distintive e specifiche skill card attive o passive. I ragazzi di The Coalition sembrano puntare molto su Escape, dal momento che dopo il lancio continueranno ad espanderla con mappe aggiuntive. Come se non bastasse, sarà anche incluso un editor di livelli che renderà l'esperienza potenzialmente infinita.

I giocatori potranno personalizzare il layout, piazzare le stanze sicure, i nemici e le armi, e intervenire su una moltitudine di altri parametri. Adesso, per la prima volta, possiamo dare un'occhiata da vicino all'editor delle mappe grazie ad un video della serie IGN First, che potete visionare cliccando sul link segnalato in calce a questa notizia. Gears 5, ricordiamo, verrà pubblicato su Xbox One e PC il prossimo 10 settembre. Come tutti i titoli first-party di casa Microsoft, debutterà direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.