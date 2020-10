Gears 5: un'enorme patch correttiva prepara l'update nextgen per Xbox Series X e S

Di ritorno dal RazerCon con la conferma dell'arrivo di Gabe Diaz in Gears 5, The Coalition pubblica un'enorme patch per apportare tantissimi correttivi al kolossal sparatutto prima del lancio dell'update nextgen su Xbox Series X ed S.

L'aggiornamento in questione è scaricabile su PC e Xbox One da oggi, 12 ottobre, e interviene su una pletora di problemi, bug e glitch segnalati dagli appassionati. L'annuncio del Title Update 10 di Gears 5 è accompagnato dalla pubblicazione della lunga lista di modifiche e migliorie apportate dagli sviluppatori canadesi interni agli Xbox Game Studios.

Il lungo elenco degli interventi compiuti da The Coalition spazia dall'ottimizzazione del netcode alla risoluzione dei bug più gravi che pregiudicavano la progressione della campagna principale, fino ad arrivare alla chiusura dei glitch che impattavano sulle meccaniche di gioco. Con questo aggiornamento, gli sviluppatori nordamericani puntano così a "ripulire il codice" di Gears 5 da tutti quegli errori che avrebbero potuto ripresentarsi (e aggravarsi) su Xbox Series X ed S.

L'update nextgen di Gears 5 punta infatti a fornire un'esperienza grafica e ludica ancora più immersiva grazie al miglioramento del comparto tecnico (specie nel sistema di illuminazione) e all'aumento della risoluzione e del framerate, con supporto ai 120fps esteso alle modalità multiplayer. Non è ancora chiaro, però, se questo aggiornamento sarà disponibile sin dal lancio di Xbox Series X ed S, previsto per il 10 novembre.