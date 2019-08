Gears 5 Escape: tutti i dettagli sulla nuova modalità cooperativa si presentano in trailer

In attesa di scoprire finalmente le prime informazioni sulla modalità Campagna di Gears 5 alla Gamescom 2019, il team di The Coalition condivide ulteriori informazioni sulla nuova modalità cooperativa a tre giocatori.

Denominata Escape, quest'ultima richiederà ai videogiocatori di collaborare per riuscire a sfuggire ad una mappa insidiosa e ricca di pericoli ed insidie. A nostra disposizione troveremo diversi alter ego tra cui scegliere, ognuno dotato di diverse abilità specifiche. Nel trailer possiamo infatti vedere in azione i personaggi di Keegan, Lahni e Mac, pronti a lottare per la distruzione degli avversari e per la propria sopravvivenza. Potete visionare il trailer direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare, siete pronti a cimentarvi in compagnia in queste nuove prove di abilità?



Per ulteriori dettagli su questa nuova modalità multiplayer della serie Gears, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato della modalità Escape, realizzato dal nostro Giuseppe Arace. Vi ricordiamo inoltre che quest'ultima permetterà ai giocatori di dedicarsi anche alla costruzione di mappe, come illustrato in dettaglio in un recente trailer dedicato all'editor di Escape. Gears 5 è ormai entrato in fase gold e si prepara ad approdare sul mercato videoludico il prossimo 10 settembre: siete pronti a ritornare nell'universo dell'esclusiva Microsoft?