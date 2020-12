Gears 5: l'espansione Hivebusters arriva a metà dicembre ed è gratis su Game Pass Ultimate

Con Gears 5 Hivebusters, Microsoft prova a soddisfare la fame di esclusive degli acquirenti di Xbox Series X/S proponendo una ricca espansione narrativa e contenutistica per la campagna principale del kolossal sparatutto di The Coalition.

Con la pubblicazione del video che presenta i protagonisti e il setting di Hivebusters, arriva inoltre la conferma dalla casa di Redmond che il DLC di Gears 5 potrà essere scaricato "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Nella nuova espansione, i giocatori avranno modo di interpretare Lahni, Keegan e Mac, gli eroi introdotti nella modalità Fuga di Gears 5. La Scorpio Squad dovrà affrontare una missione suicida per distruggere un alveare ed evitare la distruzione del pianeta Sera.

Sul fronte dei contenuti, Hivebusters proporrà una campagna di 3 ore di longevità (a difficoltà media) ambientata sulle isole vulcaniche Galangi. Per la prima volta sarà possibile utilizzare le abilità definitive in un livello della storia, mentre per quanto riguarda il multiplayer cooperativo viene confermato il supporto alle lobby da tre giocatori, sia a schermo condiviso che online. Il DLC porterà in dote 16 nuovi obiettivi sbloccabili per un totale di 210G, oltre al supporto pieno alle ottimizzazioni di Gears 5 su Xbox Series X e S.

Il lancio dell'espansione Hivebusters di Gears 5 è previsto per il 15 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, con ingresso immediato nell'offerta di Xbox Game Pass Ultimate.