Gears 5: l'espansione Hivebusters tra i bonus della GOTY Edition su Xbox Game Pass

In coincidenza del lancio dell'espansione Hivebusters di Gears 5 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, Microsoft propone all'utenza abbonata a Xbox Game Pass Ultimate ulteriori bonus con la GOTY Edition del kolossal sparatutto targato The Coalition.

In questa sua nuova versione, Gears 5 Game of the Year Edition propone infatti il gioco originario, l'ottimizzazione nextgen per Xbox Series X/S, le missioni singleplayer e cooperative dell'espansione Hivebusters e, per quanto concerne l'esperienza multiplayer, 30 giorni di Potenziamento e il Pacchetto Personaggi dedicato ad Halo Reach.

Chi ha già installato Gears 5 su Xbox One o Series X/S tramite Xbox Game Pass Ultimate dovrebbe ricevere in via automatica un aggiornamento che porterà il titolo all'edizione GOTY per introdurre i bonus del comparto online e il DLC narrativo.

Con Hivebusters, The Coalition amplia l'esperienza dell'avventura principale portandoci sulle isole vulcaniche Galangi per aiutare la Scorpio Squad a portare a termine una missione suicida volta a evitare la distruzione del pianeta Sera. L'espansione ci permette di interpretare Lahni, Keegan e Mac lungo una storia dalla durata approssimativa di 3 ore (a difficoltà media). Il DLC porta in dote anche 16 obiettivi sbloccabili aggiuntivi (per un totale di 210G) e le migliorie prestazionali garantite dall'update nextgen di Gears 5 per Xbox Series X/S.