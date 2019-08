Gears 5 e il free roaming: sarà possibile esplorare il mondo aperto di Sera con lo Skiff

In un proficuo scambio di vedute con i fan di Gears of War intervenuti sulle pagine del profilo Twitter di The Coalition, il capo della software house che si sta occupando dello sviluppo di Gears 5, Rod Fergusson, conferma la presenza di una componente free roaming nel suo prossimo sparatutto per PC e Xbox One.

Nell'aggiornare i suoi appassionati sullo stato di sviluppo di Gears 5, Fergusson è tornato a mostrare un'immagine dedicata allo Skiff, il singolare mezzo di trasporto intravisto nel video in cinematica di Gears 5 dall'E3 2018.

Lo scatto ha così scatenato la curiosità degli utenti e spinto il boss di The Coalition a rispondere ai quesiti posti dai fan, suggerendo che sì, lo Skiff sarà diverso da ogni altro veicolo utilizzato nei passati Gears of War e ci permetterà di esplorare liberamente il mondo di Sera. Nel corso dell'avventura, in base alle informazioni condivise dalla sussidiaria statunitense degli Xbox Game Studios, potremo "veleggiare tra ghiacchiai, aridi deserti e misteriose rovine nella mappa di Sera più grande che sia mai stata creata per un gioco di Gears of War".

Per capire fino a che punto si spingeranno gli autori di The Coalition nell'integrare degli elementi open world nella canonica struttura lineare delle missioni della serie sparatutto di Gears of War, quindi, non ci resta che pazientare fino all'uscita di Gears 5, prevista per il 13 settembre su PC e Xbox One. Prima di allora, e più precisamente nella giornata di venerdì 30 agosto, Everyeye.it vi proporrà in esclusiva italiana il reveal della Campagna di Gears 5.