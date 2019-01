Gears 5 e Gears Tactics supporteranno mouse e tastiera su Xbox One

Lo scorso mese di novembre, Microsoft ha aggiunto il supporto al sistema di controllo con mouse e tastiera ad Xbox One. I primi titoli ad aver integrato questa funzionalità sono stati Fortnite, Minecraft e Warframe, ma ben presto si sono uniti anche Sea of Thieves, Warhammer Vermintide 2, War Thunder e Bomber Crew, giusto per citarne alcuni.

Grazie a Razer, abbiamo scoperto che supporteranno questo sistema di controllo su console anche due importanti titoli esclusivi Microsoft in arrivo in futuro, ovvero Gears Tactics e Gears 5. Il primo è uno spin-off della saga che abbraccia le meccaniche degli strategici a turni, mentre Gears 5, come ben sapete, è il nuovo capitolo ufficiale con protagonista Kait Diaz, ragazza che abbiamo già avuto modo di conoscere in Gears of War 4. In quest'ultimo episodio, uscito in contemporanea su Xbox One e PC nel 2016, The Coalition ha già avuto modo di sperimentare delle playlist multiplayer ibride accessibili sia ai giocatori con controller, sia a coloro muniti di mouse e tastiera su PC.

Con questo sistema di controllo in arrivo ufficialmente anche su console, sarà interessante scoprire in che modo verranno gestite le partite multiplayer in Gears 5. Le due utenze verranno completamente unite, o le partite miste verranno relegate all'interno di playlist separate? Secondo voi qual è il miglior modo di agire? Ricordiamo che Gears 5 è atteso Xbox One e PC nel corso del 2019.

A proposito di mouse e tastiera, se non sapete come utilizzarli sulla vostra console, vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata.