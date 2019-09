Gears 5: giocatori e streamer contro una meccanica malfunzionante del gioco

Gears 5 è stato uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi e l'esclusiva Microsoft sviluppata da The Coalition non ha deluso le aspettative (sul nostro sito trovate la recensione di Gears 5 per approfondire). Non è però un gioco perfetto, e anzi, una meccanica in particolare sta facendo infuriare fan e streamer.

Si tratta di un problema che emerge quando il giocatore si ripara dietro un muretto o un elemento dello scenario per non farsi notare dai nemici, una situazione che dunque si verifica anche abbastanza spesso. Purtroppo però spesso quando si esce dalla copertura per cambiare posizione ad esempio, il personaggio effettua una sorta di capriola indipendentemente dalla volontà del giocatore, che finisce per essere scoperto.

La cosa ha fatto arrabbiare molto alcuni streamer, che hanno espresso tutta la loro frustrazione durante le loro dirette, per una meccanica elementare quanto fondamentale, che ancora deve essere aggiustata dai ragazzi di The Coalition.

In ogni caso Gears 5 continuerà a ricevere la solita mole di aggiornamenti e patch, per cui è probabile che, soprattutto se il problema avrà una grossa eco, verrà risolto in breve tempo. Voi che ne pensate? È capitato anche a voi questo fastidio?

Se avete bisogno di alcuni consigli sul gioco, ecco la nostra guida per affrontare la campagna di Gears 5.