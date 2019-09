Gears 5 Guida: dove trovare tutte le Armi Reliquia

Dopo avervi mostrato la posizione di tutti gli oggetti collezionabili di Gears 5, in questa mini-guida vi mostreremo dove trovare tutte le Armi Reliquia che possono essere raccolte durante la campagna del nuovo tps di The Coalition.

Le Armi Reliquia possono essere trovare durante l'atto 2 e l'atto 3 della campagna di Gears 5. Di seguito vi mostriamo le loro pozioni, descrivendovi le caratteristiche di ogni arma.

Dove trovare le Armi Reliquia - Atto 2

Enforcer

Nel capitolo 2 dell'atto 2, prima di aprire il cancello e accedere alla parte principale della mappa, attraversate il passaggio alla sinistra del cancello, dopo di che camminate lungo il lato sinistro della scogliera. Proseguite fino a quando non vedrete il prompt di raccolta dell'arma. Questa versione dell'Enforcer ha un rateo di fuoco più basso, compensato da una maggior potenza di fuoco.

Lancer retrò

Quest'arma si trova appoggiata a un albero, vicino a una formazione di rocce. La versione reliquia del Lancer retrò spara colpi esplosivi in grado di colpire bersagli multipli nelle vicinanze.

Longshot

Dopo aver aperto il cancello, di fronte a voi si estenderà una vasta porzione della mappa. Quest'arma si trova fuori da New Hope, all'interno di una baracca rossa. La versione reliquia del Longshot vi fornisce un proiettile in più nel caricatore quando eseguite una ricarica perfetta.

Boltok

Per trovare quest'arma dovrete localizzare l'incidente del Condor più vicino alla sottostazione della torre est. La reliquia è situata sotto il ponte di ghiaccio. Questa versione del Boltok offre maneggevolezza e precisione migliori quando si spara dal fianco.

Boomshot

Nel capitolo 4, andate verso la sottostazione della torre nord: l'arma si trova contro il muro, tra due generatori. Il Boomshot reliquia è munito di un caricatore più capiente, all'interno del quale è possibile inserire tre proiettili in più.

Arco Torque

Ancora nel capitolo 4, dalla miniera abbandonata ai confini della valle, seguite il sentiero sterrato al posto del percorso principale. Dopo di che scegliete la strada alla vostra destra. Le frecce dell'Arco Torque non sono esplosive, ma possono essere sparate più rapidamente infliggendo comunque una notevole quantità di danni.

Dropshot

Sempre nel capitolo 4, troverete l'arma sopra un cumulo di ghiaccio. La variante reliquia del Dropshot spara una raffica di proiettili che congela i nemici, consentendovi di immobilizzarli.

Dove trovare le Armi Reliquia - Atto 3

Claw

Raggiungete la struttura di addestramento del cosmonauta. L'arma è nascosta sotto un cespuglio, vicino a una torre solitaria situata a nord-est. Con la variante reliquia del Claw è possibile aumentare la velocità di fuoco dopo una ricarica perfetta.

Talon

Dopo aver raggiunto l'aeroporto abbandonato a nord-ovest, troverete quest'arma sul lato di un edificio. La versione reliquia del Talon offre un danno maggiore e un rinculo minore dopo una ricarica perfetta.

Hammerburst

Quest'arma si trova in una pila di casse accanto a un cadavere, all'interno di un vicolo. Con la versione reliquia dell'Hammerburst è possibile sparare raffiche più lunghe.

Marzka

Andando a nord della stazione di pompaggio, troverete quest'arma nel bagagliaio di un'auto parcheggiata. Il Markza reliquia offre una modalità di fuoco automatica prolungata quando si tiene premuto il grilletto.

Embar

Andate a ovest del treno per trovare quest'arma all'interno di un condor abbattuto. L'Embar reliquia spara un colpo di enorme potenza, ma con tempi di ricarica più lenti.

Snub

Lo trovate appoggiato al muro di un edificio, nei pressi di una scogliera posizionata a sud-est dell'hangar. La versione reliquia di Snub è in grado di esplodere 2 colpi contemporaneamente.

Gnasher

Quest'arma è situata lungo una parete rocciosa a ovest del convoglio nomade, a nord della Torre dell'acqua. La versione reliquia dello Gnasher spara un colpo singolo che infligge una grande quantità di danni.

Overkill

Dirigetevi a nord-est della stazione di controllo del ponte. Quest'arma si trova vicino a una grande roccia situata nei pressi del ponte del treno. Quando si tiene premuto il grilletto, la versione reliquia di Overkill offre il fuoco automatico.

Lancer

Quest'arma si trova fra due barriere metalliche, a sud-ovest del ponte ferroviario. Il Lancer reliquia può eseguire attacchi in mischia stordenti, consentendo di eseguire più facilmente gli smembramenti con la motosega.

Lancer GL

Trovate quest'arma a ovest della struttura di addestramento del cosmonauta, sotto il tetto a sud della Torre dell'acqua. Il Lancer GL reliquia dispone di una modalità di fuoco alternativa che spara una granata esplosiva.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente tutte le Armi Reliquia, potete guardare il filmato proposto in apertura. Per altri consigli utili sulla campagna del gioco, invece, vi raccomandiamo di leggere la nostra guida con trucchi e strategie per Gears 5.