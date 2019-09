Gears 5 Guida: dove trovare tutti i collezionabili della Campagna

In Gears 5 sono presenti 90 oggetti collezionabili disseminati nel mondo di gioco. Potrete raccoglierli nel corso della campagna, sbloccando il relativo obiettivo denominato "Accumulatore seriale". Per aiutarvi nell'intento, in questa mini-guida vi mostreremo la posizione di tutti i collezionabili.

Come visto nei precedenti capitoli della serie, anche in Gears 5 sono presenti numerosi collezionabili sparsi per il mondo di gioco, da raccogliere nel corso della Campagna principale. Di seguito vi spiegheremo come ottenerli tutti e 90, mostrandovi la loro posizione all'interno della mappa.

Dove trovare e come ottenere tutti i collezionabili di Gears 5

Dopo aver trovato un oggetto collezionabile, tutto quello che dovete fare per ottenerle è raccoglierlo interagendo con esso. Per individuarli tutti dovrete tenere gli occhi aperti, esplorando con attenzione il mondo di gioco.

Se avete bisogno di aiuto per individuare le posizioni di questi oggetti, potete guardare il filmato proposto in apertura, dove vengono mostrati i punti esatti in cui trovare tutti i collezionabili di Gears 5.

Dal momento che il livello di difficoltà selezionato non influisce sull'ottenimento dei collezionabili e del relativo obiettivo "Accumulatore seriale", potete sempre abbassarlo per rendere le cose più semplici durante le fasi esplorative, evitando che i nemici diventino di eccessivo intralcio mentre siete all ricerca di questi oggetti.

Se avete bisogno di altri suggerimenti per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie su Gears 5. Sapevate che nella modalità multiplayer è possibile sbloccare e utilizzare Emile-A239 e Kat-B320 di Halo Reach?