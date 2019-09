Gears 5: illustrato in video il ricco piano di supporto post-lancio con le Operazioni

Con ancora negli occhi le splendide scene di gioco della campagna di Gears 5, The Coalition confeziona un video dedicato alle Operazioni multiplayer che descrive con dovizia di particolari tutte le attività, le migliorie e le aggiunte che interesseranno il nuovo capitolo di Gears of War nel corso dei prossimi mesi.

Il filmato esplicativo datoci in pasto dagli autori canadesi degli Xbox Game Studios ci descrive le Operazioni di Gears 5 come dei "major update" che verranno pubblicati a cadenza trimestrale per rimpolpare di attività e di innovazioni l'esperienza sparatutto del comparto multiplayer.

A ciascuna Operazione corrisponderà infatti l'aggiunta di nuove mappe per le battaglie Versus e Orda, con sfide originali (si presume tramite aggiornamenti e reset settimanali) da completare in tutte le modalità online per riceverne in cambio skin, elementi per la customizzazione del proprio alter-ego e personaggi aggiuntivi.

Sempre grazie alle Operazioni trimestrali verranno poi scritte nuove pagine del Tour of Duty, il particolare sistema escogitato da The Coalition per rendere ancora più divertente la progressione dei livelli di esperienza e delle medaglie necessarie a sbloccare oggetti e premi di vario genere. Attraverso le Operazioni saranno introdotti anche dei nuovi strumenti per il Map Builder, l'ambizioso editor di ambientazioni che permetterà agli utenti più creativi di plasmare da zero le proprie mappe personalizzate.

Prima di guardare al futuro del kolossal sparatutto di Microsoft e al suo ambizioso supporto post-lancio, vi ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile a partire dal 10 settembre su PC e Xbox One, ma con la possibilità per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate di immergersi nel mondo aperto di Sera sin da domani, venerdì 6 settembre. Rimandiamo perciò ai prossimi giorni le nostre analisi approfondite sul comparto multiplayer; nel frattempo, potete sempre ingannare l'attesa leggendo la nostra recensione della Campagna di Gears 5.