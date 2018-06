Gears 5 includerà elementi open world, Kait sarà la protagonista principale

Durante la ricchissima conferenza di Microsoft, c'è anche stato tempo per l'annuncio di di Gears 5, quinto capitolo di una delle serie di punta della casa di Redmond. Per l'occasione, è stato mostrato il primo trailer che ha illustrato la storia e mostrato alcune brevi sezioni di gameplay.

Successivamente, Aaron Greenberg, capo del marketing di Xbox, ha svelato alcune interessanti informazioni ai microfoni di Geoff Keighley durante la trasmissione YouTube Live. Innanzitutto, ha confermato quanto si evince dal trailer, ovvero che Kait Diaz a questo giro sarà la protagonista indiscussa dell'avventura: "Kait è il personaggio principale, siamo felici all'idea di proporre un'altra grande storia nella quale è possibile controllare un'eroina".

Ha poi rivelato che il mondo di gioco sarà molto più grande che in passato, e includerà diversi aspetti tipici degli open world, sebbene non abbia approfondito ulteriormente l'argomento. Il team ha anche optato per l'utilizzo di una palette cromatica differente da quella alla quale i fan sono abituati.

Secondo voi quali potrebbero essere gli elementi open world inclusi nella produzione? Missioni secondarie? Boss opzionali? Diteci la vostra nei commenti! Ricordiamo che Gears 5 verrà pubblicato su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10 nel 2019. Come tutte le esclusive di Redmond, sarà disponibile in Xbox Game Pass fin dal lancio.